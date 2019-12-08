Вперше за 20 років ЗСУ вдалося дозаправити винищувач в повітрі

У Хмельницькій області, де раніше проводилися ракетні навчання, бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ вперше за 20 років успішно провела перший тренувальний політ з дозаправкою винищувачів в повітрі.

Про це повідомляє Генштаб в Facebook.

Винищувачі Су-24М, Су-24МР та Л-39 зі складу 7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Повітряних сил ЗСУ імітували дозаправку в денний і нічний час, щоб підвищити навички пілотування при різних умовах і перевірити справність стикувальній системи.

За інформацією Генштабу, була проведена перевірка уніфікованого підвісної заправки агрегату (УПАЗ) після його ремонту та модернізації на Миколаївському авіаремонтному підприємстві "НАРП". Виконували ці польоти кращі екіпажі "сушок". Адже подібні польоти з дозаправкою в повітрі не проводили більше 20 років.

При цьому наголошується, що пілоти ВСУ проходили тренування за дозаправку винищувачів F-15C в рамках навчань "Чисте небо — 2018" НАТО. Також українські пілоти могли потренуватися виконувати цю складну операцію на навчаннях в Каліфорнії.

Як повідомляли Українські Новини, Повітряні сили України отримали новий модернізований винищувач від ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод".

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