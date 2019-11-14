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14 ноября 2019, четверг, 21:35 131
Силовые структуры 2019-11-14T21:35:47+02:00
Українські Новини
Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель

Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель

Истребители, ВСУ, Воздушные силы Украины
Модернизированный истребитель. Фото: armyinform.com.ua
Модернизированный истребитель. Фото: armyinform.com.ua

Армия Украины получила очередной истребитель МиГ-29 от ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод". Об этом сообщает АрміяInform.

Сегодня после проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.

В командовании вида уточняют, что на авиаремонтном предприятии переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированные двигатели. По оценкам авиационных инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом составе не менее восьми лет.

Модернизированный МиГ-29 получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

Как сообщали Українські Новини, маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео.

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