Війна на Донбасі не закінчиться 10 грудня, - Мендель

Про вона це написала на своїй сторінці в Facebook.

"Так, 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від "Нормандії", як її вже охрестили в народі, можуть принести присмак розчарування. Але згадайте: за останні три роки прогресу в закінченні війни майже не було", — написала прес-секретар Зеленського.

Вона також зазначила, що президент полетів до Парижа "з сильною позицією". Мендель додала, що в України є сильні союзники — Франція та Німеччина — та "підтримка на міжнародній арені".

Як повідомляли Українські Новини, лідери "нормандської четвірки" — Президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель — зустрінуться 9 грудня в Парижі.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі.