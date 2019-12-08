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08 грудня 2019, неділя, 16:25 28
Президент 2019-12-08T16:31:46+02:00
Українські Новини
Війна на Донбасі не закінчиться 10 грудня, - Мендель

Війна на Донбасі не закінчиться 10 грудня, - Мендель

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Юлія Мендель, Нормандська четвірка, Нормандська зустріч
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Прес-секретар Президента Юлія Мендель розповіла про три головні пріоритети "нормандської зустрічі" і зазначила, що завищені очікування від саміту можуть розчарувати українців, оскільки 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться.

Про вона це написала на своїй сторінці в Facebook.

"Так, 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від "Нормандії", як її вже охрестили в народі, можуть принести присмак розчарування. Але згадайте: за останні три роки прогресу в закінченні війни майже не було", — написала прес-секретар Зеленського.

Вона також зазначила, що президент полетів до Парижа "з сильною позицією". Мендель додала, що в України є сильні союзники — Франція та Німеччина — та "підтримка на міжнародній арені".

Як повідомляли Українські Новини, лідери "нормандської четвірки" — Президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель — зустрінуться 9 грудня в Парижі.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі.

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