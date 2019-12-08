У Києві завершилося віче "Червоні лінії" для Зеленського"

Близько 15 тисяч осіб закінчили віче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані Незалежності в Києві, яке проходило одночасно з львівським мітингом проти капітуляції напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини). Про це повідомляє кореспондент Українських Новин. На вічі був присутній колишній голова Верховної Ради, депутат Ради від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій, він виступив на підтримку антиросійських протестів у Білорусі. Крім того, на вічі був присутній екс-Президент Петро Порошенко. Порошенко наголосив, що і Президент Франції Еммануель Макрон, і Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримують українську сторону в переговорах. Віче закінчилося близько 15:15, для його організації була перекрита для автомобілів частину Хрещатика. Організатори акції зібрали віче, щоб "нагадати владі про "червоних лініях". Вони зазначають, що Україна не повинна йти на політичні компроміси у вигляді припинення міжнародних судових процесів проти Росії, федералізації, виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, а також у вигляді поступок щодо Криму. Акцію провели опозиційні до чинної влади партії "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос". У вівторок лідери партій "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" підписали заяву із закликом вийти на Майдан, щоб "нагадати про "червоних лініях". Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів "нормандського формату" пройде 9 грудня в Парижі (Франція). Нагадаємо, Мендель назвала "перші три кроки" Зеленського, які планують вирішити на зустрічі в Парижі.