У Києві завершилося віче "Червоні лінії" для Зеленського"

Віче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані

Віче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані

Близько 15 тисяч осіб закінчили віче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані Незалежності в Києві, яке проходило одночасно з львівським мітингом проти капітуляції напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини).

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

На вічі був присутній колишній голова Верховної Ради, депутат Ради від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій, він виступив на підтримку антиросійських протестів у Білорусі.

Крім того, на вічі був присутній екс-Президент Петро Порошенко.

Порошенко наголосив, що і Президент Франції Еммануель Макрон, і Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримують українську сторону в переговорах.

Віче закінчилося близько 15:15, для його організації була перекрита для автомобілів частину Хрещатика. Організатори акції зібрали віче, щоб "нагадати владі про "червоних лініях".

Вони зазначають, що Україна не повинна йти на політичні компроміси у вигляді припинення міжнародних судових процесів проти Росії, федералізації, виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, а також у вигляді поступок щодо Криму.

Акцію провели опозиційні до чинної влади партії "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".

У вівторок лідери партій "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" підписали заяву із закликом вийти на Майдан, щоб "нагадати про "червоних лініях".

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів "нормандського формату" пройде 9 грудня в Парижі (Франція).

Нагадаємо, Мендель назвала "перші три кроки" Зеленського, які планують вирішити на зустрічі в Парижі.