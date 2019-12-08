Мендель назвала "перші три кроки" Зеленського на зустрічі в Парижі

Під час "нормандської зустрічі" 9 грудня у Парижі, де повинна відбутися двостороння зустріч між Президентами України і Росії, першим кроком Володимира Зеленського будуть переговори щодо термінів та умов повернення український полонених.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар Президента України Юлія Мендель.

Згідно з її даними, далі Зеленський буде домовлятися про реальне, а не "фейкове" припинення вогню, відведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу.

"Перші два питання безпосередньо стосуються людського життя, а тому вони важливі. Останнє - умова для проведення виборів на Донбасі. Їх проведення в рамках виборів по всій території України, може статися тільки коли там не буде чужих військ і незаконних збройних формувань", - пише прес-секретар глави держави.

Пріоритетними будуть питання території, а вже потім вибори на Донбасі і по всій Україні.

"Так говорить Закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку - наш кордон, потім - вибори, адже це наші території, а місцеві вибори будуть проходити по всій Україні", - йдеться в повідомленні Мендель.

Як повідомляли Українські Новини, вже завтра, 9 грудня, відбудеться саміт у "нормандському форматі", на який Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".