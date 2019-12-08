підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
08 грудня 2019, неділя, 14:47 6
Зовнішня політика 2019-12-08T15:00:01+02:00
Українські Новини
Мендель назвала "перші три кроки" Зеленського на зустрічі в Парижі

Мендель назвала "перші три кроки" Зеленського на зустрічі в Парижі

Таня Войтюк
нормандський формат, Нормандська четвірка, Володимир Зеленський, Путін
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Під час "нормандської зустрічі" 9 грудня у Парижі, де повинна відбутися двостороння зустріч між Президентами України і Росії, першим кроком Володимира Зеленського будуть переговори щодо термінів та умов повернення український полонених.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар Президента України Юлія Мендель.

Згідно з її даними, далі Зеленський буде домовлятися про реальне, а не "фейкове" припинення вогню, відведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу.

"Перші два питання безпосередньо стосуються людського життя, а тому вони важливі. Останнє - умова для проведення виборів на Донбасі. Їх проведення в рамках виборів по всій території України, може статися тільки коли там не буде чужих військ і незаконних збройних формувань", - пише прес-секретар глави держави.

Пріоритетними будуть питання території, а вже потім вибори на Донбасі і по всій Україні.

"Так говорить Закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку - наш кордон, потім - вибори, адже це наші території, а місцеві вибори будуть проходити по всій Україні", - йдеться в повідомленні Мендель.

Як повідомляли Українські Новини, вже завтра, 9 грудня, відбудеться саміт у "нормандському форматі", на який Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Більше новин про: нормандський формат Нормандська четвірка Володимир Зеленський Путін

Архів
Новини
Борис Джонсон планує створити три нових види робочих віз у Великобританію 14:59
Мендель назвала "перші три кроки" Зеленського на зустрічі в Парижі 14:47
Завтра в Україні потеплішає до +9, але буде вітряно: синоптики дали прогноз на початок тижня 13:55
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол 13:21
більше новин
Харківський губернатор першим виконав розпорядження Зеленського з перевірки пожежної безпеки 16:00
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 16:16
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14
Венеційська Комісія розглядає судову реформу Зеленського 16:04
більше новин
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
У Києві лікарі виписували пацієнтам вигідні фармкомпаніям ліки 17:44
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
У п'ятницю долар різко впав: курс валют на міжбанку 17:07
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok