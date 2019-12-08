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08 грудня 2019, неділя, 08:00 5
Суспільство 2019-12-08T08:09:44+02:00
Українські Новини
Опізнано тіло ще одного загиблого в одеському коледжі

Опізнано тіло ще одного загиблого в одеському коледжі

Анна Рудык
пожежа в коледжі, Пожежа в Одесі, Загиблі в пожежі, смерть студента
Пожежа в одеському коледжі. Фото: Думська
Пожежа в одеському коледжі. Фото: Думська

Після того, як кількість загиблих в масштабній пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу збільшилася до 8, стало відомо про упізнання тіла одного із загиблих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мама загиблого Олена Трофимчук.

Так, Трофімчук повідомила, що загинув її син, 16-літній Кирило Трофимчук.

Також, за її словами, наразі тіло Кирила перебуває на експертизі ДНК. Про дату і час похорону буде повідомлено протягом наступного тижня.

Як повідомляють у прес-службі Нацполіції, особистості інших загиблих у пожежі встановлюються.

А рятувальники нагадують, що ситуація з конструкціями будівлі нестабільна, оскільки існує загроза обвалення внутрішньої частини будинку.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі.

Тим часом у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій.

Також ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якої досягла 4 тис. кв. м.

Станом на 7 грудня були встановлені особи трьох із семи загиблих при пожежі: 16-річної Ксенії Бабенко (вона померла в лікарні), викладача математики і інформатики 43-річної Ганни Бортюк, секретаря коледжу 56-річної Марини Коваль. Восьма жертва пожежі - рятувальник Сергій Шатохін, який помер у лікарні від отриманих травм через три дні після пожежі.

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