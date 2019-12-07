Гончарук заявив, що немає ніяких підстав для повернення колишнім власникам Приватбанку

Прем'єр-міністр Гончарук заявив, що Приватбанк не буде повернений своїм колишнім власникам. Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Немає ніяких підстав для повернення державного банку старим акціонерам. Більше того, ми зробимо все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію банку", — сказав він.



За словами Гончарука, рішення про передачу Приватбанку з управління Міністерства фінансів в пряме управління Кабміну було суто технічним. Гончарук спростував думку, що це була перестраховка на випадок програшу в суді.

"Це операційне, технічне рішення, політичного підтексту тут немає", — заявив прем'єр.



Він також підтвердив, що в даний момент йде робота над змінами до законодавства, які заборонять повернення колишнім власникам банків, які були визнані неплатоспроможними.

"НБУ дійсно розробляє такі законодавчі ініціативи та уряд співпрацює з НБУ за цими проектами в рамках робочих зустрічей. Ці рішення покликані захистити платників податків від можливих негативних наслідків судових рішень щодо банків, які були виведені НБУ з ринку. Нацбанк був основним розробником цього тексту, і коли він буде прийнятий, мені важко прогнозувати, але це питання найближчого майбутнього", - розповів Гончарук.



Як повідомляли Українські Новини, Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі Приватбанк.



Раніше Коломойський заперечував переговори з владою про Приватбанк.



Тим часом у січні-вересні Приватбанк збільшив прибуток в 5 разів.