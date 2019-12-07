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  • Гончарук заявив, що немає ніяких підстав для повернення колишнім власникам Приватбанку
07 грудня 2019, субота, 16:57 10
Економіка 2019-12-07T18:30:02+02:00
Українські Новини
Гончарук заявив, що немає ніяких підстав для повернення колишнім власникам Приватбанку

Гончарук заявив, що немає ніяких підстав для повернення колишнім власникам Приватбанку

Валерия Назаренко
НБУ, Олексій Гончарук, Ігор Коломойський, Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк

Прем'єр-міністр Гончарук заявив, що Приватбанк не буде повернений своїм колишнім власникам. Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Немає ніяких підстав для повернення державного банку старим акціонерам. Більше того, ми зробимо все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію банку", — сказав він.


За словами Гончарука, рішення про передачу Приватбанку з управління Міністерства фінансів в пряме управління Кабміну було суто технічним. Гончарук спростував думку, що це була перестраховка на випадок програшу в суді.

"Це операційне, технічне рішення, політичного підтексту тут немає", — заявив прем'єр.

Він також підтвердив, що в даний момент йде робота над змінами до законодавства, які заборонять повернення колишнім власникам банків, які були визнані неплатоспроможними.

"НБУ дійсно розробляє такі законодавчі ініціативи та уряд співпрацює з НБУ за цими проектами в рамках робочих зустрічей. Ці рішення покликані захистити платників податків від можливих негативних наслідків судових рішень щодо банків, які були виведені НБУ з ринку. Нацбанк був основним розробником цього тексту, і коли він буде прийнятий, мені важко прогнозувати, але це питання найближчого майбутнього", - розповів Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі Приватбанк.

Раніше Коломойський заперечував переговори з владою про Приватбанк.

Тим часом у січні-вересні Приватбанк збільшив прибуток в 5 разів.

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