Коломойский отрицает переговоры с властями о Приватбанке

Бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский отрицает переговоры с властями страны на тему возврата банка бывшим собственникам.\r\nОб этом он сообщил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українські Новини.\r\n"Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, ни консультаций, ни переговоров не ведется", - сказал бизнесмен.\r\nПри этом он добавил, что компромисс по банку нужен, поскольку национализацию он считает незаконной.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка… Я хотел бы уточнить - нас интересует Приватбанк, но если процесс урегулирования такая сложность, и это может вызвать турбулентность на финансовом рынке, то мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается", - подытожил Коломойский.\r\nКак сообщали Українські Новини, 18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.\r\nСогласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.\r\nСтратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк\r\nhttps:\/\/ukranews.com\/news\/653576-zelenskij-i-kolomojskij-ne-obsuzhdali-privatbank