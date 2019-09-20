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20 сентября 2019, пятница, 22:30 160
Политика 2019-09-20T22:30:47+03:00
Українські Новини
Коломойский отрицает переговоры с властями о Приватбанке

Коломойский отрицает переговоры с властями о Приватбанке

Бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский отрицает переговоры с властями страны на тему возврата банка бывшим собственникам.

Об этом он сообщил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українські Новини.

"Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, ни консультаций, ни переговоров не ведется", - сказал бизнесмен.

При этом он добавил, что компромисс по банку нужен, поскольку национализацию он считает незаконной.

"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка… Я хотел бы уточнить - нас интересует Приватбанк, но если процесс урегулирования такая сложность, и это может вызвать турбулентность на финансовом рынке, то мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается", - подытожил Коломойский.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.

Также Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк

https://ukranews.com/news/653576-zelenskij-i-kolomojskij-ne-obsuzhdali-privatbank

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