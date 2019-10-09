Приватбанк получил рекордную прибыль для банковской системы

В январе-сентябре Приватбанк увеличил прибыль в 5 раз до 27,4 млрд гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.\r\nПриватбанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за 9 месяцев 2019 до 27,4 млрд гривен, что является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.\r\nКак сообщил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 млрд гривен, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, январь-сентябрь 2018 года национализированный Приватбанк закончил с чистой прибылью 5,4 млрд гривен.\r\n100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.\r\nСтратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.\r\nХозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nБывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк называет причиной своего увольнения ситуацию вокруг Приватбанка.