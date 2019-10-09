Приватбанк получил рекордную прибыль для банковской системы

В январе-сентябре Приватбанк увеличил прибыль в 5 раз до 27,4 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Приватбанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за 9 месяцев 2019 до 27,4 млрд гривен, что является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.

Как сообщил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 млрд гривен, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, январь-сентябрь 2018 года национализированный Приватбанк закончил с чистой прибылью 5,4 млрд гривен.

100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.

Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк называет причиной своего увольнения ситуацию вокруг Приватбанка.