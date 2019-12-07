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07 грудня 2019, субота, 16:27 4
Суспільство 2019-12-07T16:28:56+02:00
Українські Новини
Луценко похвалився 10-денною туристичною поїздкою до Китаю

Луценко похвалився 10-денною туристичною поїздкою до Китаю

Валерия Назаренко
Сергій Лещенко, Китай, Ігор Луценко
Луценко. Фото: Facebook/Юрій Луценко
Луценко. Фото: Facebook/Юрій Луценко

Колишній генпрокурор Юрій Луценко похвалився 10-денною туристичною поїздкою до Китаю і був здивований, що екс-нардеп Сергій Лещенко нічого не написав про його "виїзд". Про це він написав у Facebook.

"Дивно, що стурбований блогер Лещенко не повідомив про мій "виїзд". На цей раз - в Китай. Напевно Сергій займався концертом дружини в Москві", - написав Луценко.


Далі Луценко розповів про причини любити Китай.

"Перша причина - історя і культура.

Так круто розпізнавати трипільські візерунки в орнаментах першої династії Чжоу, а в першому імператорі Цінь Ші Хуанді з його 80 тисячною загробною армією і наступній династії Хань - "наш" Рим.

Повчально бачити Велику Стіну, яка зрештою не зупинила ні гуннів, ні монголів, ні манджурів. І проблема не в камінні, проблема - як і у нас- у внутрішніх смутах.
Розквіт культуриТан відразу нагадує Київську Русь, Юань та Цинь - наші підмонгольські та підросійські часи",- розповів він.



Як повідомляли "Українські Новини", у вересні Рябошапка звільнив Луценка з посади прокурора.

Крім того, Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи.

Тим часом Луценко після звільнення отримав 120 тисяч гривень зарплати.

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