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20 октября 2019, воскресенье, 23:50 405 Инфографика
Политика 2019-10-20T23:50:01+03:00
Українські Новини
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы

Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы

Английский язык, Темза, Экс-чиновник, Юрий Луценко

Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Лондоне учится в престижной школе английского языка The London School of English в роскошном районе западного Лондона на берегу Темзы, сообщает "Страна".

Видео Юрия Луценко на улице Лондона, где можно разглядеть ленточку этой школы, было опубликовано 19 октября.  

Ленточка престижной школы на бейдже экс-генпрокурора говорит о многом.

Цены на обучение в школе высокие - один час занятий английским по видеосвязи стоит 60 фунтов стерлингов (почти 2000 гривен), а "Обычный английский" для тех, кому за 30 лет, стоит 665 фунтов стерлингов (21,5 тысяч гривен) в неделю, интенсивный курс с индивидуальными занятиями и вовсе более полутора тысяч фунтов или более 50 тысяч украинских гривен в неделю.

Скриншот Скриншот "Страны"

Школа эта расположена в престижном районе Holland Park - одном из центральных районов Лондона с шикарными ресторанами и дорогими бутиками, который успешно конкурирует с другими элитными районами столицы Англии: Челси, Кенсингтон или Мейфер.

Как сообщали Українські Новини, Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты. Тем временем НАБУ открыло дело на Луценко.

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