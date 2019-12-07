Переплутав Галілея з Архімедом: Вакарчук оконфузився в ефірі у Шустера

У прямому ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера, в якому вперше взяв участь Президент України Володимир Зеленський, лідер партії "Голос" і автор кандидатської дисертації з теоретичної фізики "Суперсиметрія електронів у магнітному полі" Святослав Вакарчук приписав Галілею знаменитий вислів Архімеда.

Як повідомляє "Страна", фізик-математик Вакарчук сказав: "Пам'ятаєте? Дайте мені точку опори, і я переверну Землю, як говорив Галілей".

Видання нагадує, що слова великого фізика і математика класичної античності Архімеда Сіракузького пов'язані з законом важеля, який діти вивчають на уроках фізики у 7 класі.

Як повідомляли Українські Новини, 8 листопада "Голос" Вакарчука запропонував вийти з Мінських угод. Тим часом, згідно з соцопитуванням, Вакарчук не потрапив би у Раду, якби вибори пройшли в листопаді.