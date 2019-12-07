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07 грудня 2019, субота, 07:00 133 Документ
Політика 2019-12-07T11:45:02+02:00
Українські Новини
На розгляд Наглядової ради УКФ, який розподіляє 700 млн з Держбюджету, не виносилося питання про відставку Пор

На розгляд Наглядової ради УКФ, який розподіляє 700 млн з Держбюджету, не виносилося питання про відставку Порошенко

Олександр Хорольський

Питання про відставку призначеної під час президентських виборів главою Українського культурного фонду, який щорічно розподіляє з Держбюджету 700 мільйонів гривень, дружини екс-президента Марини Порошенко не виносився на розгляд Наглядової ради УКФ.

Про це йдеться у відповіді УКФ на інформаційний запит Українських Новин.

Згідно з наданими УКФ документами, останнє засідання Наглядової ради проходило 8 листопада і на нього виносилося одне питання – про зміну порядку конкурсного відбору проектів.

Час проведення наступного засідання Наглядової ради не визначено, оскільки вони проводяться «за необхідності», - уточнили в УКФ.

Як повідомлялося раніше, в самий розпал президентських виборів - 9 січня 2019 року - Міністр культури Євген Нищук за поданням Наглядової ради Фонду призначив головою Українського культурного фонду дружину Президента Петра Порошенка Марину. На потреби та програми фонду з бюджету було виділено 700 млн грн.

Після невдалих для Петра Порошенка виборів ряд ЗМІ припустили, що і його дружину «від'єднають» від бюджетних потоків, і відбудеться це на одному з найближчих засідань Наглядової ради УКФ.

Пізніше новий Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський публічно похвалив Марину Порошенко за роботу в "Українському культурному фонді".

Фонду на 2020 рік було передбачено збереження бюджетного фінансування на рівні 700 млн гривень.

А сама Марина Порошенко заявила, що має намір перебувати на посаді всю каденцію – до січня 2023 року. А також висловила думку, що виділені фондом 700 мільйонів гривень - дуже маленька сума.
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