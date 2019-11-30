Міністр Бородянський виділив держфонду Марини Порошенко в 2 рази більше грошей з бюджету, ніж давали при президентові Порошенко

Міністр Бородянський виділив держфонду Марини Порошенко в 2 рази більше грошей з бюджету, ніж давали при прези

Державний бюджет України на 2020 рік передбачає збільшення фінансування Українського культурного фонду (УКФ) в 2 рази до 500 млн гривень.

Про це в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" сказав міністр культури молоді і спорту Володимир Бородянський, передають Українські Новини.

"Вже на 2020 рік ми вдвічі збільшили фінансування УКФ — на проекти, які не стосуються кіно. Раніше ця цифра була 250 мільйонів гривень, на 2020-й це буде 500 мільйонів", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, міністерство також розширило можливість подачі заявок.

Раніше одна організація могла подавати одну заявку в УКФ протягом року.

Зараз кількість таких заявок від об'єднань і творчих гравців збільшено до 30, а ствердна відповідь від фонду можна отримати на п'ять проектів, які може реалізувати одну установу.

Бородянський зазначив, що УКФ реалізує політику, яку проводить міністерство, це досить незалежний орган.

Які конкретно проекти фінансувати, вибирає фонд.

Як повідомляли Українські Новини, 19 січня Міністр культури Євген Нищук за поданням Спостережної ради Фонду призначив головою Українського культурного фонду дружину Президента Петра Порошенка Марину.

Очолюваний Мариною Порошенко державний фонд розподілить за рік 207,5 млн бюджетних коштів.