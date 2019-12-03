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  • Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду
03 грудня 2019, вівторок, 21:45 162
Політика 2019-12-03T23:30:02+02:00
Українські Новини
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду

Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду

Український культурний фонд, Держбюджет, Марина Порошенко
Марина Порошенко
Марина Порошенко

Голова Українського культурного фонду Марина Порошенко заявила, що виділені фондом 700 мільйонів гривень - дуже маленька сума. Про це повідомляє YouTube-канал "Pavlovsky News".

"Повірте мені, що порівняно з іншими країнами, це дуже маленька сума, яка повинна виділятися на підтримку культури і мистецтва в країні, яка хоче бути незалежною, яка хоче пишатися своєю національною культурною спадщиною, і яка дійсно хоче робити той національний продукт, який виховує покоління на майбутнє, і тому, чесно кажучи, говорити і давати якусь оцінку про виділення коштів я б не рекомендувала", - сказала вона.

Також, за словами Марини Порошенко, вона залишить посаду голови, коли мине 4 роки з моменту призначення.

"У нас в законі про Український культурний фонд голова наглядової ради обирається на 4 роки. Одноразово. Більше я не можу переобиратися", - резюмувала Порошенко.


Як повідомляли Українські Новини, Держбюджет 2020 зберіг обсяги фінансування Українського культурного фонду в 700 млн гривень.

Крім того, Бородянський похвалив Марину Порошенко за роботу в "Українському культурному фонді" .

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