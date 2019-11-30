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30 листопада 2019, субота, 21:59 7
Політика 2019-12-01T00:30:02+02:00
Українські Новини
Бородянський похвалив Марину Порошенко за роботу в "Українському культурному фонді"

Бородянський похвалив Марину Порошенко за роботу в "Українському культурному фонді"

Міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський похвалив Марину Порошенко за роботу в "Українському культурному фонді". Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", передають Українські Новини.

"Марина Анатоліївна багато зробила для того, щоб УКФ відбувся і успішно працював два роки. Ця організація справедливо вважається в суспільстві досить якісним установою. Звичайно, є куди розвиватися і рости далі", - сказав Володимир Бородянський.

Так Бородянський відповів на питання про оцінку діяльності Фонду в цілому і Марини Порошенко як його глави.

Міністр не конкретизував, чи буде Марина Порошенко і надалі очолювати установу.

Як повідомляли Українські Новини, державний бюджет України на 2020 рік передбачає збільшення фінансування Українського культурного фонду (УКФ) в 2 рази до 500 млн гривень.

9 січня Міністр культури Євген Нищук за поданням Спостережної ради Фонду призначив головою Українського культурного фонду дружину Президента Петра Порошенка Марину.

Очолюваний Мариною Порошенко державний фонд розподілить за рік 207,5 млн бюджетних коштів.
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