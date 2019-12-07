У центр Києва напередодні і в день "нормандського саміту" стягнуть силовиків

В той час, як зустріч лідерів "нормандського формату" пройде 9 грудня в Парижі (Франція), у неділю-понеділок, 8-9 грудня, в Києві очікується проведення кількох масових акцій. Заявлена організаторами кількість їх учасників становить кілька десятків тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.

"До ГУ НП р. Києва Київської міської державної адміністрації надійшло чотири повідомлення і одна інформація з мережі Інтернет від громадян і організацій, які планують провести 8 і 9 грудня акції в центральній частині столиці", - йдеться в повідомленні.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, поліція, гвардія і рятувальники у співпраці з іншими правоохоронними органами і спецслужбами готові забезпечувати публічну безпеку і правопорядок під час цих заходів.

"Для забезпечення публічної безпеки та порядку буде залучено три тисячі правоохоронців і сформовані достатні сили резерву", - відзначають в поліції.

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали всіх учасників масових акцій проводити їх мирно і дотримуватися закону.

"Ми розуміємо стурбованість суспільства. Для України це дійсно важливі міжнародні переговори, які відбудуться 9 грудня в Парижі. Їх не було кілька років, тому це створює певний ажіотаж і різні бачення цього процесу. Ми також враховуємо і віримо у відповідальність людей, які будуть збиратися під Офісом президента", - зазначила заступник керівника Офісу президента Ганна Коваленко.

Нагадаємо, зустріч лідерів "нормандського формату" пройде 9 грудня в Парижі (Франція).

Тим часом Трамп вірить, що Росія і Україна досягнули великого прогресу на зустрічі "нормандської четвірки".

Раніше, 25 листопада, біля НБУ мітингувальники намагалися увірватися в будівлю.