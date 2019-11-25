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25 ноября 2019, понедельник, 18:42 67
Общество 2019-11-25T18:42:13+02:00
Українські Новини
Возле НБУ митингующие пытались ворваться в здание

Возле НБУ митингующие пытались ворваться в здание

НБУ, Митинг, Акция протеста, Александр Дубинский
Митинг под НБУ. Скриншот видео: телеграм-канал Александра Дубинского
Митинг под НБУ. Скриншот видео: телеграм-канал Александра Дубинского

Участники митинга возле Национального банка пытались ворваться в здание. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграм-канале депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга Народа"), передают Українськi Новини.

На видео участники митинга кричали "Банду геть!".

"Количество людей с каждым днем все больше. В среду буду там перед выездным заседанием комитета в НБУ - соберу требования людей", - написал депутат.

На видео агрессивно настроенные люди пытались ворваться в здание Национального банка и конфликтовали с охраной.

Полиция пыталась их вытеснить.

Как отметил Дубинский, на митинге возле Нацбанка озвучиваются несколько ключевых проблем:

"Системная коррупция в НБУ, которая поставлена на поток, и усугубляется с каждым годом; финансовая пирамида ОВГЗ, построенная Нацбанком совместно с Минфином, на которой наживаются подельники руководства НБУ; уничтожение банковской системы, стоившее больших потерь вкладчикам, бизнесу и экономике в целом; пособничество МВФ для уничтожения Украины", - говорится в сообщении Дубинского.

Как сообщали Українськi Новини, Савченко возглавила автопробег против запуска рынка земли. Во время автопробега Савченко в рупор призывала власти не разрешать продажу земли без проведения референдума, а также всех неравнодушных присоединиться к акции. По ее словам, разрешение продажи земли нарушает Конституцию. Также она предложила присылать мешки с землей в адрес парламента, чтобы "засыпать ею депутатов".

Также ранее протестующие принесли под Раду гроб с тушей свиньи.

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