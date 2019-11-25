Возле НБУ митингующие пытались ворваться в здание

Участники митинга возле Национального банка пытались ворваться в здание. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграм-канале депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга Народа"), передают Українськi Новини. На видео участники митинга кричали "Банду геть!". "Количество людей с каждым днем все больше. В среду буду там перед выездным заседанием комитета в НБУ - соберу требования людей", - написал депутат. На видео агрессивно настроенные люди пытались ворваться в здание Национального банка и конфликтовали с охраной. Полиция пыталась их вытеснить. Как отметил Дубинский, на митинге возле Нацбанка озвучиваются несколько ключевых проблем: "Системная коррупция в НБУ, которая поставлена на поток, и усугубляется с каждым годом; финансовая пирамида ОВГЗ, построенная Нацбанком совместно с Минфином, на которой наживаются подельники руководства НБУ; уничтожение банковской системы, стоившее больших потерь вкладчикам, бизнесу и экономике в целом; пособничество МВФ для уничтожения Украины", - говорится в сообщении Дубинского. Как сообщали Українськi Новини, Савченко возглавила автопробег против запуска рынка земли. Во время автопробега Савченко в рупор призывала власти не разрешать продажу земли без проведения референдума, а также всех неравнодушных присоединиться к акции. По ее словам, разрешение продажи земли нарушает Конституцию. Также она предложила присылать мешки с землей в адрес парламента, чтобы "засыпать ею депутатов". Также ранее протестующие принесли под Раду гроб с тушей свиньи.