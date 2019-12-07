Легалізація грального бізнесу і нереальний план на "п'ятирічку": що зробив Кабмін Гончарука за 100 днів

29 серпня Верховна Рада 290 голосами призначила Гончарука головою уряду, передають Українські Новини. 35-річний Гончарук є наймолодшим прем'єром за всю історію незалежності України.

28 травня він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента.

У новому Кабміні скорочено кількість міністерств з 19 до 15, немає посади першого віце-прем'єр-міністра, а кількість віце-прем'єрів скоротилася з 6 до 2.

При цьому з попереднього уряду Володимира Гройсмана в нинішньому уряді залишилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр фінансів Оксана Маркарова.

До складу нового уряду увійшли співзасновник віртуального банку Monobank Дмитро Дубілет в якості міністра Кабміну і колишній голова правління телеканалу "СТБ" і директор медіагрупи StarLightMedia Володимир Бородянський як міністр культури, молоді і спорту.

На 5-й день призначення, 2 вересня, Кабмін вирішив проводити свої засідання в закритому для засобів масової інформації режимі, а за підсумками засідань проходять брифінги прем'єра, в ході яких прем'єр не відповідає на питання журналістів, що не відносяться до тем засідання.

30 вересня Кабмін представив програму діяльності уряду на 5 років, в якій визначено 78 цілей, більшість з яких представлені без певних граничних розрахунків.

Кабмін поставив за мету зростання економіки на 40% за наступні 5 років, при цьому Гончарук заявив, що для зростання економіки на 40% через 5 років необхідно протягом того ж періоду залучити 50 млрд доларів інвестицій.

За 100 днів роботи Кабмін Гончарука вніс до парламенту 68 законопроектів, 45 з яких розроблені новим урядом (включаючи законопроекти про легалізацію грального бізнесу і відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення), 23 - попередніми; 15 з ініціатив прийняті парламентом в цілому, включаючи бюджет на 2020 рік та зміни до Бюджетного кодексу.

Крім цього, уряд створив додаток і сайт "Дія", які об'єднають в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу, анонсувало електронну перепис населення, електронні права, а також переклад трудових книжок в електронний формат.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Рада призначила прем'єром заступник керівника Офісу Президента Гончарука.

До цього Гончарук був главою експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання" (BRDO), який фінансується Європейським Союзом. Також Гончарук був радником колишнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка (в уряді Арсенія Яценюка) і першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва (в уряді Володимира Гройсмана).

Тим часом, 6 грудня виповнилося 100 днів роботи Верховної Ради 9-го скликання.