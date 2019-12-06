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06 грудня 2019, пʼятниця, 23:56 4
Президент 2019-12-07T00:07:24+02:00
Українські Новини
Зеленський хоче ввести в ТКГ вимушених переселенців з Донбасу

Зеленський хоче ввести в ТКГ вимушених переселенців з Донбасу

Ярина Вацяк
Савік Шустер, Вимушені переселенці, Володимир Зеленський, ТКГ, Переговори в Мінську
Володимир Зеленський Скріншот ефіру
Володимир Зеленський Скріншот ефіру "Свобода слова Савіка Шустера"

Президент Володимир Зеленський вважає, що в тристоронню контактну групу в Мінську маюуть бути введені представники вимушених переселенців з неконтрольованих Україною районів Донецької та Луганської областей, водночас він заявив, що не буде вести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Про це вона повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передають Українські Новини.

"У тристоронній групі у нас мають бути представники Донбасу, які переїхали в Київ і до інших міст...Давайте розмовляти з усіма, нехай ті жителі Донбасу, які переїхали приїдуть в Мінськ і скажуть чому вони переїхали", - сказав Президент.

Водночас він переконаний, що на окупованих територіях проживають люди, які вважають себе українцями, хочуть жити в Україні і мріють про припинення війни.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський підтвердив, що в рамках зустрічі лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Парижі 9 грудня відбудеться двостороння зустріч з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Зеленський перед зустріччю в "нормандському форматі" вирішив провести засідання РНБО.

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