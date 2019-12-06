Для уникнення напруженості "Венеціанська комісія" рекомендує Україні переглянути закон про українську мову

Європейська комісія "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") рекомендує Україні переглянути закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби комісії, передають Українські Новини.

"Владі пропонується переглянути закон про державну мову і підготувати закон про меншини в консультації з усіма зацікавленими сторонами, особливо з представниками національних меншин і корінних народів. "Венеціанська комісія" особливо рекомендує скасувати положення закону, що передбачають неоднакове ставлення до мов корінних народів, мов національних меншин, які є офіційними мовами ЄС, і мов національних меншин, які не є офіційними мовами ЄС, якщо таке ставлення не ґ рунтується на об'єктивному і розумному обґрунтуванні", - йдеться в ньому.

Орган рекомендує продовжити перехідний період для імплементації найбільш спірних положень до 2023 року як для мов ЄС, так і для інших мов в Україні.

Наприклад, перехідний період реалізації положень закону про освіту, який піддається різкій критиці, було продовжено з 1 вересня 2020 року до 1 вересня 2023 року, але тільки для учнів, чия рідна мова є мовою ЄС, а не для учнів з іншою рідною мовою, включаючи російську.

Комісія рекомендує продовжити цей термін для всіх національних меншин і корінних народів.

Комісія зазначає, що українська влада не домоглася балансу в мовній політиці для уникнення наростання напруженості в міжетнічних відносинах.

Відомство вважає похвальним той факт, що за прийнятим законом держава зобов'язана надати кожному громадянину України можливість оволодіти мовою через систему освіти, організовувати безкоштовні мовні курси і сприяти доступу до фільмів і інших культурних продуктів українською мовою.

Комісія вітає той факт, що в деяких областях закон про державну мову передбачає використання мов меншин паралельно з державною.

Зазначається, що закон про меншини ще не підготовлено, хоча його мало бути розроблено одночасно із законом про державну мову, щоб забезпечити необхідний баланс із самого початку.

"Експерти Ради Європи закликають Україну без будь-яких непотрібних затримок підготувати закон про меншини і розглянути можливість відкласти до прийняття цього закону виконання положень закону про державну мову, які вже вступили в силу", - вказує комісія.

Крім того, владі рекомендується розглянути можливість скасування механізму подачі скарг і санкцій, передбачених в законі, або принаймні суворо обмежити його публічною сферою в крайніх випадках.

Відомство наголошує на необхідності скасування відповідальності за умисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах.

"Венеціанська комісія" пропонує законодавцю переглянути вимоги до квот на утримання української мови, встановлених законом про державну мову для телерадіомовників, з урахуванням принципу пропорційності. Крім того, комісія зазначає, що особам має бути дозволено використовувати мову меншини між собою, в тому числі коли їх бачать і чують інші в громадських місцях; можливість поширення матеріалів виборчої кампанії іншими мовами, крім української, не має обмежуватися територіями компактного проживання меншин", - йдеться в повідомленні.

Комісія виступає за передбачення чітких винятків для використання інших мов, крім української, в надзвичайних ситуаціях, перегляд вимоги про скасування одночасної публікації друкованих ЗМІ на мові меншини українською мовою в один і той же день і положення про всі географічні назви і топоніми, які має бути написано виключно українською мовою.

Як повідомляли Українськi Новини, 27 жовтня "Венеціанська комісія" прибула в Україну з метою вивчення аспектів впровадження закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Раніше ЄС виступав за направлення закону про мову до Венеціанської комісії до набрання ним чинності.

25 квітня Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".