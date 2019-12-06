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06 грудня 2019, пʼятниця, 14:00 26 Карта
Суспільство 2019-12-06T16:15:02+02:00
Українські Новини
Від -6 вночі до +9 вдень, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на суботу

Від -6 вночі до +9 вдень, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на суботу

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві

7 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +1...+3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері місцями невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень 0...+6 градусів. У Карпатах без опадів, тільки ввечері невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі -3...-8 градусів, вдень 0...+5 градусів. У Моршині без опадів, тільки ввечері невеликий дощ, температура вночі -2...-4 градуси, вдень +1...+3 градусів.У Трускавці без опадів, тільки ввечері невеликий дощ, температура вночі -2...-4 градуси, вдень +2...+4 градуси. У Сваляві без опадів, тільки ввечері невеликий дощ, температура вночі -3...-5 градусів, удень +1...+3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +1...+6 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +6...+8 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.

Тим часом крижаний циклон йде в Україну зі снігом і сильними вітрами: синоптик дала прогноз на тиждень.

Також кінець робочого тижня може порадувати українців сухою і сонячною погодою, але тумани можуть зіпсувати погоду.

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