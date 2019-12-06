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06 грудня 2019, пʼятниця, 13:48 19
Фінанси 2019-12-06T16:15:02+02:00
Українські Новини
У листопаді міжнародні резерви помітно збільшилися

У листопаді міжнародні резерви помітно збільшилися

Сергей Жолобецкий
НБУ, Міжнародні резерви, долари, Валюта

У листопаді міжнародні резерви збільшилися на 2,5% до 21,9 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

За станом на 1 грудня 2019 міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали 21,9317 млрд доларів (в еквіваленті).

Збільшення обсягу міжнародних резервів зумовлено насамперед збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку.

загалом, динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники.

Незважаючи на істотне уповільнення припливу іноземного капіталу в державні облігації порівняно з попередніми місяцями, пропозицію валюти на ринку залишалося значно більше ніж попит за рахунок істотних продажу валюти експортерами.

Це дозволило Національному банку поповнити міжнародні резерви на 897,8 млн доларів (чиста купівля).

зокрема, було куплено 777,8 млн доларів за єдиним курсом і 120,0 млн доларів шляхом вибору кращого курсу.

Інтервенцій з продажу валюти Національний банк протягом місяця не проводив.

По-друге, операції уряду щодо управління державним боргом.

Все на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 644,7 млн доларів (в еквіваленті).

З цієї суми 425,5 млн євро сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), 9,2 млн доларів за єврооблігаціями.

Крім цього, 84,4 млн доларів спрямовані на виконання зобов'язань уряду і Національного банку україни перед Міжнародним валютним фондом.

-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют).

В минулому місяці їх вартість зменшилася на 29,6 млн доларів (в еквіваленті).

Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, Рада Національного банку визнав дії правління Нацбанку з реалізації валютно-курсової політики неефективними.

У листопаді чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.

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