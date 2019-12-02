В ноябре НБУ пополнил резервы на межбанке на $0,9 млрд

В ноябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.

Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что на валютном рынке в ноябре сохранялся ревальвационное тренд, обусловленный притоком портфельных инвестиций, поступлением иностранной валюты от традиционных экспортно ориентированных отраслей (в частности АПК) и сдержанным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров.

НБУ проводил валютные интервенции для пополнения международных резервов, не противодействуя рыночным тенденциям.

В ноябре положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило 0.9 млрд долларов (с начала года - 5 млрд долларов).

Как сообщали Українські Новини, в июле-сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 2,5 млрд долларов.

В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Дефицит текущего счета платежного баланса в октябре составил 651 млн долларов США, или 5.1% от ВВП (в октябре прошлого года - 711 млн долларов, или 5.8% от ВВП).

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в ноябре увеличился на 3,6% с 53,086 млрд гривен (на 1 ноября) до 55,006 млрд гривен (на 1 декабря).