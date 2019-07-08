Банки продолжают закрывать отделения

В апреле-июне текущего года количество банковских отделений сократилось на 180 единиц до 8 269 отделений.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 июля количество отделений банков составляло 8 269 единиц, на 1 апреля - 8 449, тогда как на 1 января – 8 509 подразделений.

Значительное сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка - на 102 отделения, Проминвестбанка - на 31 отделение, Приватбанка - на 26 отделений, Укрсоцбанка – на 23 отделения.

Наибольший прирост по количеству отделений показали: Альфа-банк (Украина) - 10 отделений, ПУМБ - 6 отделений, Кристалбанк – 3 отделения.

Наибольшей региональной сетью в Украине обладают: Ощадбанк – 2 487 отделений, Приватбанк – 1 987, "Райффайзен Банк Аваль" - 502, УкрСиббанк – 298, Альфа-банк (Украина) - 250 отделений, Укргазбанк – 249 отделений.

В 2018 году количество отделений банков сократилось на 980 подразделений до 8 509.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк определил 14 системно важных банков в соответствии с обновленной методологией.

Национальный банк в период с 1 по 5 июля купил на межбанковском валютном рынке 321,2 млн долларов, что является наибольшей суммой с начала текущего года.