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  • Российский Внешэкономбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск против Украины из-за ограничений против ПИБа
21 июня 2019, пятница, 10:10 65
Экономика 2019-06-21T11:30:02+03:00
Українські Новини
Российский Внешэкономбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск против Украины из-за ограничений против ПИБа

Российский Внешэкономбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск против Украины из-за ограничений против ПИБа

Российский Внешэкономбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск против Украины из-за ограничений против дочернего банка в Украине Проминвестбанка.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на документ, передают Українські Новини.

Государственная корпорация ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине из-за нарушения ею положений Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Правового блока ВЭБ.РФ Игоря Краснова.

Ранее ВЭБ направил Украине письменное уведомление об инвестиционном споре и предложил вступить в переговоры по урегулированию причиненных убытков.

Как сообщали Українські Новини, в 2008 году ВЭБ приобрел акции украинского Проминвестбанка.

С 2014 года в отношении банков с российским капиталом в Украине действуют различные санкции и ограничения.

99,09% акций ПИБа владеет российский Внешэкономбанк.

Напомним, ранее сообщалось, что российский ВЭБ допускает закрытие Проминвестбанка в Украине.

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