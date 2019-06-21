Российский Внешэкономбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск против Украины из-за ограничений против ПИБа

Российский Внешэкономбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск против Украины из-за ограничений против дочернего банка в Украине Проминвестбанка.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на документ, передают Українські Новини.

Государственная корпорация ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине из-за нарушения ею положений Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Правового блока ВЭБ.РФ Игоря Краснова.

Ранее ВЭБ направил Украине письменное уведомление об инвестиционном споре и предложил вступить в переговоры по урегулированию причиненных убытков.

Как сообщали Українські Новини, в 2008 году ВЭБ приобрел акции украинского Проминвестбанка.

С 2014 года в отношении банков с российским капиталом в Украине действуют различные санкции и ограничения.

99,09% акций ПИБа владеет российский Внешэкономбанк.

Напомним, ранее сообщалось, что российский ВЭБ допускает закрытие Проминвестбанка в Украине.