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02 декабря 2019, понедельник, 12:10 191
Финансы 2019-12-02T12:13:25+02:00
Українські Новини
ПИБ прекращает обслуживать физлиц-предпринимателей

ПИБ прекращает обслуживать физлиц-предпринимателей

ПИБ, ФЛП, Проминвестбанк, Физлица-предприниматели

Проминвестбанк решил прекратить обслуживание физических лиц-предпринимателей.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

В банке отмечают, что все физлица-предприниматели должны обратиться в Проминвестбанк для закрытия текущего счета и получения остатка средств на таком счете.

При этом указывается, что операции, связанные с закрытием счетов физических лиц-предпринимателей и перечислением остатка средств банком тарифицироваться не будут.

"В случае отсутствия клиентов в отделении банка в 15-дневный срок, начиная с 26 ноября, счета будут закрыты, а остаток средств будет переведен на отдельный транзитный счет для дальнейшего учета", - говорится в сообщении. 

Перечисление средств на счета в другом банке в дальнейшем будет осуществляться после полной идентификации физического лица-предпринимателя.

Как сообщали Українськi Новини, российский Внешэкономбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск против Украины из-за действия ограничений против дочернего банка в Украине Проминвестбанка.

В 2008 году ВЭБ приобрел акции украинского Проминвестбанка.

С 2014 года в отношении банков с российским капиталом в Украине действуют различные санкции и ограничения.

99,09% акций ПИБа владеет российский Внешэкономбанк.

11 ноября 2019 Верховный Суд одобрил принудительную продажу Проминвестбанка.

В апреле-июне текущего года количество банковских отделений сократилось на 180 единиц до 8 269 отделений.

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