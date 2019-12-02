ПИБ прекращает обслуживать физлиц-предпринимателей

Проминвестбанк решил прекратить обслуживание физических лиц-предпринимателей.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

В банке отмечают, что все физлица-предприниматели должны обратиться в Проминвестбанк для закрытия текущего счета и получения остатка средств на таком счете.

При этом указывается, что операции, связанные с закрытием счетов физических лиц-предпринимателей и перечислением остатка средств банком тарифицироваться не будут.

"В случае отсутствия клиентов в отделении банка в 15-дневный срок, начиная с 26 ноября, счета будут закрыты, а остаток средств будет переведен на отдельный транзитный счет для дальнейшего учета", - говорится в сообщении.

Перечисление средств на счета в другом банке в дальнейшем будет осуществляться после полной идентификации физического лица-предпринимателя.

Как сообщали Українськi Новини, российский Внешэкономбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск против Украины из-за действия ограничений против дочернего банка в Украине Проминвестбанка.

В 2008 году ВЭБ приобрел акции украинского Проминвестбанка.

С 2014 года в отношении банков с российским капиталом в Украине действуют различные санкции и ограничения.

99,09% акций ПИБа владеет российский Внешэкономбанк.

11 ноября 2019 Верховный Суд одобрил принудительную продажу Проминвестбанка.

В апреле-июне текущего года количество банковских отделений сократилось на 180 единиц до 8 269 отделений.