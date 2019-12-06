"Нормандська зустріч" може наблизити відновлення суверенітету України, - Держдеп США

Результати "нормандської зустрічі" в Парижі, де обговорять пріоритетні для України питання, зможуть наблизити відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Про це заявив виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Філіп Рікер, повідомляє прес-служба МЗС.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ України Вадим Пристайко на полях 26-го Міністерського засідання ОБСЄ Рікер сказав, що сподівається на відновлення територіальної цілісності України і нагадав про підтримку США.

"Глава американської делегації запевнив у підтримці України Сполученими Штатами напередодні "Нормандського" саміту і висловив надію, що його результати зможуть наблизити відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в прес-службі, Рікер також привітав розведення сил в Петровськом, Станиці Луганської та Золотом.

Рікер підкреслив важливість реформ, які зараз впроваджуються в Україні, наголосив на необхідності збереження високого темпу їх реалізації і запевнив, що США і надалі будуть надавати Україні допомогу у всіх сферах співробітництва.

Як повідомляли "Українські Новини", у столиці Словаччини Братиславі 5 грудня розпочалося дводенне 26-е засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ - центрального директивного і керівного органу Організації з безпеки і співробітництва в Європі, де РФ наполягла на виключення питань про Крим з декларації.

Тим часов в інтерв'ю Дональд Туск нагадав Європі про важливість захистити Україну від російської агресії.