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06 грудня 2019, пʼятниця, 12:15 20
Зовнішня політика 2019-12-06T12:34:42+02:00
Українські Новини
"Нормандська зустріч" може наблизити відновлення суверенітету України, - Держдеп США

"Нормандська зустріч" може наблизити відновлення суверенітету України, - Держдеп США

Таня Войтюк
нормандський формат, Вадим Пристайко , МІД, карта України, ОБСЄ
Вадим Пристайко і Філіп Рікер. Фото: МЗС України
Вадим Пристайко і Філіп Рікер. Фото: МЗС України

Результати "нормандської зустрічі" в Парижі, де обговорять пріоритетні для України питання, зможуть наблизити відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Про це заявив виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Філіп Рікер, повідомляє прес-служба МЗС.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ України Вадим Пристайко на полях 26-го Міністерського засідання ОБСЄ Рікер сказав, що сподівається на відновлення територіальної цілісності України і нагадав про підтримку США.

"Глава американської делегації запевнив у підтримці України Сполученими Штатами напередодні "Нормандського" саміту і висловив надію, що його результати зможуть наблизити відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в прес-службі, Рікер також привітав розведення сил в Петровськом, Станиці Луганської та Золотом.

Рікер підкреслив важливість реформ, які зараз впроваджуються в Україні, наголосив на необхідності збереження високого темпу їх реалізації і запевнив, що США і надалі будуть надавати Україні допомогу у всіх сферах співробітництва.

Як повідомляли "Українські Новини", у столиці Словаччини Братиславі 5 грудня розпочалося дводенне 26-е засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ - центрального директивного і керівного органу Організації з безпеки і співробітництва в Європі, де РФ наполягла на виключення питань про Крим з декларації.

Тим часов в інтерв'ю Дональд Туск нагадав Європі про важливість захистити Україну від російської агресії.

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