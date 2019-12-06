Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это станет проблемой для Европы, - Туск

Новый лидер Европейской народной партии Дональд Туск, который поддержал Украину в вопросе освобождения политзаключенных, предрек президенту Франции Эммануэлю Макрону и Европе "проблемы" в случае сближения с Россией.

Об этом экс-президент Европейского Совета заявил в интервью для The Guardian.

"Если мы хотим относиться к Макрону как к будущему лидеру для всей Европы, в политическом смысле, то для этого нам нужен политик, который будет более ответственным за ЕС в целом, а не только за Францию", - сказал Туск.

Туск считает Макрона другом и "надеждой на будущее Европы", но одновременно говорит о том, что у франзузского политического лидера есть проблемы новыми идеями и мыслями, в частности по поводу НАТО и сближения с Россией.

Он также заявил, что Европа должна защитить Украину от агрессии РФ.

"Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, то это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон будет здесь очень последовательным", - заявил Туск.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Макрон скоординировали позиции перед встречей в "нормандском формате".

Напомним, встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, где лидеры стран обсудят вопросы касательно территориальной целостности Украины.