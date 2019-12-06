Суд заарештував майно спільниці Кондзелі екс-заступниці міністра культури Лісничої

Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківської"

Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківської"

Вищий антикорупційний суд заарештував майно колишнього заступника міністра культури Вікторії Лісничої, яке було вилучено в ході обшуку.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зокрема, суд заарештував посвідчення помічника-консультанта народного депутата, 4 банківські карти, копії документів, два щоденника, візитні картки, автомобіль марки "BMW Х6", мобільний телефон "Apple", грошові кошти в сумі 2 700 доларів.

Обшуки були проведені за місцем проживання Лісничої і в її автомобілі.

Як повідомляли Українські Новини, підозрювана у пособництві Кондзеле Ліснича вийшла з СІЗО під заставу в 576 тис. гривень.

З директором департаменту Офісу Президента Кондзелею затримали ще 2 людей. Ще однією затриманою Антикорупційним бюро за підозрою в шахрайстві виявилася екс-заступник міністра культури Вікторія Ліснича.