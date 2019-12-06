підписатися на розсилку
23.7 24
26.05 26.6
˟
06 грудня 2019, пʼятниця, 11:44 33
Судова влада 2019-12-06T13:15:02+02:00
Українські Новини
Суд заарештував майно спільниці Кондзелі екс-заступниці міністра культури Лісничої

Суд заарештував майно спільниці Кондзелі екс-заступниці міністра культури Лісничої

Босак Сергей
Вікторія Ліснича, Арешт майна, Офіс президента, Світлана Кондзеля
Вікторія Ліснича. Скріншот програми
Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківської"

Вищий антикорупційний суд заарештував майно колишнього заступника міністра культури Вікторії Лісничої, яке було вилучено в ході обшуку.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зокрема, суд заарештував посвідчення помічника-консультанта народного депутата, 4 банківські карти, копії документів, два щоденника, візитні картки, автомобіль марки "BMW Х6", мобільний телефон "Apple", грошові кошти в сумі 2 700 доларів.

Обшуки були проведені за місцем проживання Лісничої і в її автомобілі.

Як повідомляли Українські Новини, підозрювана у пособництві Кондзеле Ліснича вийшла з СІЗО під заставу в 576 тис. гривень.

З директором департаменту Офісу Президента Кондзелею затримали ще 2 людей. Ще однією затриманою Антикорупційним бюро за підозрою в шахрайстві виявилася екс-заступник міністра культури Вікторія Ліснича.

 

Більше новин про: Вікторія Ліснича Арешт майна Офіс президента Світлана Кондзеля

Архів
Новини
НБУ зміцнив гривню перед вихідними ще на 15,41 коп 12:57
Без ліцензування за міжнародними стандартами, легалізація азартних ігор втратить сенс, - ЗМІ 12:25
Милованов поскаржився на зарплату - ні на що не вистачає, тільки на таксі 12:16
"Нормандська зустріч" може наблизити відновлення суверенітету України, - Держдеп США 12:15
Один з українських банків припинив обслуговування платіжних карток Mastercard 12:09
більше новин
У Раді через жінку побилися депутати від "Слуги народу" 13:18
Керівництво аеропорту "Київ" планує розширити злітно-посадкову смугу 12:55
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
У МВС розповіли скільки коштуватиме відновлення водійських прав онлайн 09:47
Долар і євро знову обвалилися: курс валют на 5 грудня 10:04
більше новин
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання 08:00
Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya
Креативний підхід: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів 17:28
Закупівельні ціни на бензин і дизпаливо знизилися на 20%, а на заправках - лише на 5%, - АМКУ 06:30
13.12.19 12:00 Прес-конференція Роя Бейкера - "головного кікбоксера світу" 10:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok