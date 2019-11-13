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  • У затриманої на хабарі співробітниці Офісу президента була спільниця, її ім'я назвали ЗМІ
13 листопада 2019, середа, 09:01 18
Політика 2019-11-13T12:00:05+02:00
Українські Новини
У затриманої на хабарі співробітниці Офісу президента була спільниця, її ім'я назвали ЗМІ

У затриманої на хабарі співробітниці Офісу президента була спільниця, її ім'я назвали ЗМІ

Затримання на хабарі, Хабар, Офіс президента
Вікторія Ліснича. Скріншот програми
Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківської"

Ще однією затриманої Антикорупційним бюро за підозрою в шахрайстві виявилася екс-заступник міністра культури Вікторія Ліснича. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Ліснича займала посаду заступника міністра культури Михайла Кулиняка з вересня 2010 по жовтень 2011 року.

У січні 2012 року Кулиняк призначив гендиректором заповідника "Києво-Печерська Лавра".

У серпні 2012 року Ліснича стала однією з головних ньюзмейкерш країни. Її звинуватили в безпідставних масових звільненнях, одержання хабара, махінації з документами і підтримки "сірих" фінансових схем.

В інтерв'ю УП вона спростувала всі звинувачення в свою адресу.

10 серпня Мінкульт звільнив її від посади у зв'язку з грубими порушеннями трудового законодавства й умов контракту між нею та міністерством.

Як повідомляли Українські Новини, Співробітники НАБУ 12 листопада затримали за підозрою в шахрайстві директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації в Офісі президента Світлану Кондзелю.

У Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента.

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