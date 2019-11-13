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13 листопада 2019, середа, 11:58 63
Судова влада 2019-11-13T12:14:05+02:00
Українські Новини
З директором департаменту Офісу Президента Кондзелей затримали ще 2 людей, - НАБУ

З директором департаменту Офісу Президента Кондзелей затримали ще 2 людей, - НАБУ

НАБУ, затримання, Офіс президента, Світлана Кондзеля

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) разом з директором департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світланою Кондзелей затримало двох цивільних осіб, підозрюваних у причетності до шахрайського заволодіння 150 тис. доларів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в бюро.

"Крім Кондзели затримали ще двох цивільних", - сказав він.

Прізвищ співрозмовник агентства не назвав, але зазначив, що серед затриманих екс-заступник міністра культури.

Всі вони перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Про підозру їм поки не повідомлялося.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією ЗМІ, ще однією затриманої Антикорупційним бюро за підозрою в шахрайстві виявилася екс-заступник міністра культури Вікторія Ліснича.

Офіс президента України офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації Офісу Президента Світлани Кондзели. Так, в Офісі Президента зазначили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих".

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