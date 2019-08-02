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02 серпня 2019, пʼятниця, 09:05 22
Фінанси 2019-08-02T11:15:02+03:00
Українські Новини
Україні до кінця року треба виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами

Україні до кінця року треба виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами

Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

При цьому в 3-му кварталі за зовнішнім боргом необхідно виплатити 57,07 млрд гривень (близько 2,25 млрд доларів), а в 4-му кварталі – 10,19 млрд гривень (близько 0,4 млрд доларів).

За внутрішніми боргами Україні необхідно виплатити в 3-му кварталі 70,47 млрд гривень, в 4-му кварталі – 73,64 млрд гривень.

В 2020 році Україні необхідно виплатити за зовнішніми боргами 166,48 млрд гривень або 6,55 млрд доларів (за курсом НБУ), за внутрішнім – 199,56 млрд гривень.

Згідно з даними на сайті МВФ, у серпні Україна повинна виплатити фонду понад 66 млн СПЗ (спецправа запозичення), у вересні – 410 млн СПЗ, у листопаді – 66 млн СПЗ.

Курс НБУ СПЗ на 2 серпня становить 3471,9971 гривень за 100 СПЗ.

При цьому 1 вересня Україна повинна виплатити майже 0,5 млрд доларів за реструктуризованими єврооблігаціями.

Як повідомляли Українські Новини, Монетарний комітет Національного банку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються в той час, як кредитні ризики збільшилися і продовжать рости.

Національний банк зберіг прогноз інфляції на 2019-2021 роки і поліпшив оцінку зростання економіки.

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