підписатися на розсилку
23.7 24
26.05 26.6
˟
06 грудня 2019, пʼятниця, 10:43 24
Судова влада 2019-12-06T13:15:02+02:00
Українські Новини
Суд почне розгляд справи проти Насалика на старий Новий рік

Суд почне розгляд справи проти Насалика на старий Новий рік

Босак Сергей
Насалик, Вищий антикорупційний суд, НАБУ, САП, Обвинувачення, Декларування недостовірної інформації
Насалик у Раді
Насалик у Раді

Вищий антикорупційний суд почне розгляд обвинувального акта щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за звинуваченням у недекларуванні позики в розмірі 1,2 млн доларів 13 січня 2020 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

"Призначити на 13 січня 2020 року в приміщенні Вищого антикорупційного суду підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за звинуваченням (Насалика)", - говориться в рішенні.

Засідання призначене на 15:00.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили розслідування кримінального провадження стосовно Насалика за підозрою в недекларуванні 1,2 млн доларів, отриманих у борг.

В кінці жовтня Вищий антикорупційний суд призначив психологічну експертизу для колишнього міністра енергетики з використанням поліграфа, на що він дав свою згоду.

Більше новин про: Насалик Вищий антикорупційний суд НАБУ САП Обвинувачення Декларування недостовірної інформації

Архів
Новини
НБУ зміцнив гривню перед вихідними ще на 15,41 коп 12:57
Без ліцензування за міжнародними стандартами, легалізація азартних ігор втратить сенс, - ЗМІ 12:25
Милованов поскаржився на зарплату - ні на що не вистачає, тільки на таксі 12:16
"Нормандська зустріч" може наблизити відновлення суверенітету України, - Держдеп США 12:15
Один з українських банків припинив обслуговування платіжних карток Mastercard 12:09
більше новин
У Раді через жінку побилися депутати від "Слуги народу" 13:18
Керівництво аеропорту "Київ" планує розширити злітно-посадкову смугу 12:55
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
У МВС розповіли скільки коштуватиме відновлення водійських прав онлайн 09:47
Долар і євро знову обвалилися: курс валют на 5 грудня 10:04
більше новин
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання 08:00
Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya
Креативний підхід: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів 17:28
Закупівельні ціни на бензин і дизпаливо знизилися на 20%, а на заправках - лише на 5%, - АМКУ 06:30
13.12.19 12:00 Прес-конференція Роя Бейкера - "головного кікбоксера світу" 10:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok