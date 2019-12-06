Суд почне розгляд справи проти Насалика на старий Новий рік

Вищий антикорупційний суд почне розгляд обвинувального акта щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за звинуваченням у недекларуванні позики в розмірі 1,2 млн доларів 13 січня 2020 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

"Призначити на 13 січня 2020 року в приміщенні Вищого антикорупційного суду підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за звинуваченням (Насалика)", - говориться в рішенні.

Засідання призначене на 15:00.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили розслідування кримінального провадження стосовно Насалика за підозрою в недекларуванні 1,2 млн доларів, отриманих у борг.

В кінці жовтня Вищий антикорупційний суд призначив психологічну експертизу для колишнього міністра енергетики з використанням поліграфа, на що він дав свою згоду.