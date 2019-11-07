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07 листопада 2019, четвер, 14:32 11
Судова влада 2019-11-07T16:00:04+02:00
Українські Новини
САП передала в суд обвинувачення екс-міністра енергетики Насалика

САП передала в суд обвинувачення екс-міністра енергетики Насалика

Суд, САП, Ігор Насалик, Обвинувачення
Ігор Насалик. Фото: focus.ua
Ігор Насалик. Фото: focus.ua

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) передала в суд обвинувачення колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який раніше погодився пройти перевірку на поліграфі, в недекларування позички в розмірі 1,2 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні САП у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України", - сказано в ньому.

Обвинувальний акт був направлений до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили розслідування кримінального провадження стосовно Насалика за підозрою в недекларування 1,2 млн доларів, отриманих у борг.

Раніше Насалик програв вибори кандидату від "Слуги народу" на окрузі Івано-Франківської області.

ГПУ доручила НАБУ розслідувати недостовірне декларування інформації міністром Ігорем Насаликом.

Раніше суд відмовився зобов'язати НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Насалика через можливу розтрати держкоштів.

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