Працевлаштування за електронними докуметам, "Охматдит" та безпритульні: чим займеться Рада в п'ятницю

В той час, як сьогодні виповнилося 100 днів роботи Верховної Ради 9-го скликання, парламент на пленарному засіданні в п'ятницю розгляне законопроект №2260 про дозвіл подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Зокрема, Рада розгляне у 2-му читанні законопроекти №2260 про дозвіл подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді, №2179 про спрощення процедури звітності про фіноперації для суб'єктів первинного фінмоніторингу та №2170 про покарання за несуттєві порушення при перевірках нехарчової продукції, а також законопроект №2505 про виділення коштів для будівництва діагностичного центру в "Охматдиті".

У 2-му читанні вказані законопроекти №0932 про дозвіл недержавним організаціям створювати установи для бездомних, №0933 про встановлення оформлення документів, що засвідчують особу проживають у зоні АТО за місцем звернення, №0855 про безперешкодний доступ Червоного Хреста до арештованих, в 1-му читанні - №2077 щодо діяльності молодіжних спортивних організацій та №2296 про обмеження руху вантажівок у містах з населенням понад 250 тис.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховна Рада оприлюднила порядок денний на грудень.

Також Рада перезавантажила Держбюро розслідувань: Зеленський повинен призначити в. о. директора. За словами голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, протягом 5 днів з дня набрання законом чинності (документ вступає в силу на наступний день після його опублікування), Президент призначає виконуючого обов'язки директора ДБР на строк до 3 місяців.