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06 грудня 2019, пʼятниця, 08:30 15
Суспільство 2019-12-06T08:54:02+02:00
Українські Новини
Без пенсії залишилися понад 400 тис. пенсіонерів на підконтрольних територіях

Без пенсії залишилися понад 400 тис. пенсіонерів на підконтрольних територіях

Таня Войтюк
Людмила Денісова, Соціальні виплати, Пенсійний фонд, Пенсії
Купюри по 50 гривень
Купюри по 50 гривень

Тим часом як у листопаді у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про виплату пенсій жителям окупований територій, незабаром після цього омбудсмен звернулася до Пенсійного фонду, Мінсоцполітики та уряду з проханням сприяти вирішенню проблеми з соцвиплатами 400 тис. тимчасових переселенців.

Про це Денисова повідомила у Facebook.

"Залишається невирішеною проблема з виплатою пенсій громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб, Пенсії отримують лише 624 тис. пенсіонерів, а доля понад 400 тис. - невідома", - пише вона.

За словами омбудсмена, Кабінетом Міністрів України досі не затверджений порядок виплат пенсій цим громадянам України за період, на який вони були зупинені, через те, що пенсіонери не встигли з'явитися на підконтрольну уряду України територію за грошима протягом 60 днів.

Омбудсмен звернулася до Пенсійного фонду, Мінсоцполітики та уряду з проханням сприяти вирішенню зазначеної проблеми.

"Ще раз звертаюся до керівництва Пенсійного фонду України з вимогою надати інформацію з якихось причин понад 400 тис. громадян України з числа пенсіонерів не можуть реалізувати своє право на пенсійне забезпечення", - підкреслила Денисова.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив нові тарифи на доставку пенсій.

Нагадаємо, що з початком зими в Україні перерахують пенсії і соціальні виплати.

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