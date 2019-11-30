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30 ноября 2019, суббота, 06:20 1150 Инфографика
Общество 2019-11-30T06:20:01+02:00
Українські Новини
Пенсии и соцвыплаты вырастут, появятся новые деньги и 5G: что ждет Украину в декабре

Пенсии и соцвыплаты вырастут, появятся новые деньги и 5G: что ждет Украину в декабре

Зима-2020, Пенсии, пенсии 2020, Повышение пенсий, Повышение прожиточного минимума, 5G, Новые купюры, Декабрь
Новые монеты и банкноты. Коллаж: Факты ICTV
Новые монеты и банкноты. Коллаж: Факты ICTV

С началом зимы в Украине пересчитают пенсии. Также увеличится прожиточный минимум, из-за чего вырастут основные выплаты. В обращение вводится новая монета номиналом 5 гривен и купюра в 50 гривен. 

Об этом сообщают Факты ICTV.

Выплаты

С 1 декабря увеличится прожиточный минимум – с 1 936 грн до 2 027 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения он составит:

  • для детей до 6 лет – 1 779 гривен;
  • для детей от 6 до 18 лет – 2 218 гривен;
  • для трудоспособных лиц – 2 102 гривен;
  • для лиц, утративших трудоспособность, – 1 638 гривен.

Увеличение прожиточного минимума повлечет за собой изменения в основных выплатах:

Минимальный размер пенсии по возрасту. Пенсионные выплаты тем лицам, которые получают пенсию в минимальном размере, то есть 1 564 грн, увеличатся на 74 грн и составят 1 638 грн.

Пересчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимумаПересчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума

Помощь по безработице. Максимальный размер пособия по безработице вырастет до 8 408 грн. На минимальной помощи по безработице увеличение прожиточного минимума не скажется.

Размер алиментов. Для детей до 6 лет вырастет на 40 грн и будет составлять 889,5 грн, а для детей от 6 до 18 лет – 1 109 грн.

Помощь одиноким матерям. С ребенком до 6 лет – 1 779 грн, 6-18 лет – 2 218 грн, 18-23 года – 2 102 грн.

Помощь на детей опекунам и попечителям. Для детей до 6 лет – 3 558 грн, для детей 6-18 лет – 4 438 грн.

Пенсия в связи с потерей кормильца. На одного ребенка – 1 638 грн, на двух детей – 1 966 грн, на троих детей – 2 457 грн.

Новые деньги

20 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение монету номиналом 5 гривен. Кроме монеты, в обращении появится купюра в 50 гривен с новым дизайном.

Транспорт

В декабре в Украине запустят электронные водительские права. Доступ к электронным правам и электронному техпаспорту можно будет получить в приложении Дія. Электронные версии документов будут иметь такую ​​же юридическую силу, что и оригиналы.

Связь

В Украине в декабре начнут тестировать 5G-связь. Эксперимент планируют реализовать в шести городах – Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.

Перепись населения

1 декабря в Украине начнется пробная перепись населения. Пробное анкетирование будет проведено в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Рынок земли

В Украине начнется подготовка к принятию рынка земли. 1 декабря запускается пилотный проект в шести регионах Украины по формированию фермерского реестра или реестра агропроизводителей.

Донбасс

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения Операции объединенных сил с 1 декабря перейдут на зимний график работы. Пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.

Киев

В декабре коммунальщики планируют завершить ремонт станции скоростного трамвая бульвар Кольцова в Святошинском районе столицы. Мэр столицы Виталий Кличко пообещал в декабре открыть для проезда Шулявский путепровод. На эстакаде Южного моста с 8 декабря откроют полноценное движение транспорта.

Как сообщали Українські Новини, ранее суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум.

Тем временем в 2020 пенсии повысятся дважды, а пока что Пенсионный фонд занялся проверкой пенсионных дел, а также оформлением электронных трудовых

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