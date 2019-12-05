подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 декабря 2019, четверг, 06:00 627
Кабмин 2019-12-05T06:00:02+02:00
Українські Новини
Стоимость доставки пенсий изменится: Кабмин утвердил новые тарифы

Стоимость доставки пенсий изменится: Кабмин утвердил новые тарифы

Анна Рудык
выплата пенсий, Пенсии, Укрпочта
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

Кабинет Министров утвердил тарифы для акционерного общества "Укрпочта" на доставку пенсий в размере 1,15-2,3% от суммы выплаты в зависимости от типа поселения.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Он сообщил, что Кабмин установил тариф на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий в виде наличных, в городе в размере 1,15% от суммы соответствующей выплаты, а также в селах и в поселках городского типа - 2,3% от суммы выплаты.

Данное постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд 2 декабря ноября начал финансирование пенсий за декабрь после того, как пересчитал пенсии в связи с изменением прожиточного минимума для украинцев пожилого возраста с 1 декабря 2019.

Также Пенсионный фонд в скором времени будет назначать пенсионные выплаты по возрасту в Украине автоматически.

Тем временем Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам.

Больше новостей о: выплата пенсий Пенсии Укрпочта

Архив
Новости
Минрегион намерен внедрить стимулирующие тарифы на "коммуналку" в 2021 году 06:50
Соцгарантии как у ветеранов: как добровольцам получить статус участника боевых действий 06:45
Укрпочта выпустила художественный конверт, украшенный орнаментом из работ участников проекта Артрехаб 06:45
У Зеленского заявили, что скандальный пост, вызвавший перепалку с Тимошенко, он писал сам 06:40
Доллар дешевеет: официальные курсы валют на сегодня 06:30
больше новостей
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
больше новостей
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok