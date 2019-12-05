Стоимость доставки пенсий изменится: Кабмин утвердил новые тарифы

Кабинет Министров утвердил тарифы для акционерного общества "Укрпочта" на доставку пенсий в размере 1,15-2,3% от суммы выплаты в зависимости от типа поселения.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Он сообщил, что Кабмин установил тариф на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий в виде наличных, в городе в размере 1,15% от суммы соответствующей выплаты, а также в селах и в поселках городского типа - 2,3% от суммы выплаты.

Данное постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд 2 декабря ноября начал финансирование пенсий за декабрь после того, как пересчитал пенсии в связи с изменением прожиточного минимума для украинцев пожилого возраста с 1 декабря 2019.

Также Пенсионный фонд в скором времени будет назначать пенсионные выплаты по возрасту в Украине автоматически.

Тем временем Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам.