підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 грудня 2019, четвер, 20:14 87
Верховна Рада і партії 2019-12-05T22:30:03+02:00
Українські Новини
Бійка в Раді: опубліковано нецензурне листування "слуги народу" Гео Лероса з Іриною Верещук

Бійка в Раді: опубліковано нецензурне листування "слуги народу" Гео Лероса з Іриною Верещук

Валерия Назаренко
Слуга народу, Пранкер Джокер, Гео Лерос, Ірина Верещук
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук

Стали відомі подробиці листування в чаті "слуг народу" Sluga Speakers, після якої депутат Максим Бужанський побився з однопартійцем Гео Леросом. Листування опублікував пранкер "Джокер" в Telegram.

Листування стосувалася походу Верещук на телеканал NewsOne всупереч розпорядженням фракції, з приводу чого Лерос сильно обурився.

Раніше частину цього листування сфотографувало видання "Букви". Там обговорювалися законопроекти, розглянуті сьогодні. В цьому контексті йшлася і письмова суперечка Ірини Верещук і Гео Лероса.

"Якщо дозволите, то просила б без матів писати, пан Гео, а посміємося завтра, гаразд?" – написала Верещук.

"Нех*й робити", - відповів Лерос.

"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решту – все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", – написала йому Верещук.

У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру.


"У мене щільний графік, років через 8 давай", – написав він, звертаючись до жінки на "ти".

При цьому Леросу 30 років, а Верещук - на десять років його старше.

15 листопада Верещук вирішила скласти повноваження представника Кабінету Міністрів у парламенті.

Крім того, у зв'язку з частими порушеннями депутатами етики поведінки, "Слуга народу" мають намір розробити власний етичний кодекс.

 

Більше новин про: Слуга народу Пранкер Джокер Гео Лерос Ірина Верещук

Архів
Новини
Тіло жінки знайшли на місці пожежі в одеському коледжі 22:25 Доповнено
Рада має намір ввести безкоштовну медичну допомогу для інвалідів війни 22:19
ДБР готує проект підозри щодо скандального призначенням Семочка заступник голови Служби зовнішньої розвідки 21:59
Ціна на газ може зрости в два рази у разі припинення транзиту, - Коболєв 21:37
"Інтергал Буд" підтверджує, що може закінчити незавершені проекти "Укрбуду" 21:25
більше новин
Керівництво аеропорту "Київ" планує розширити злітно-посадкову смугу 12:55
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
Недашковський за удосконалення механізму спецзобов'язань для "Енергоатому" 14:47
Кандидат у керівники "Укркосмосу" Усов продавав школярам безкоштовні підручники, - Голобуцький 12:22
Трамп вірить, що Росія і Україна досягнуть великого прогресу на зустрічі "нормандської четвірки" 23:42
більше новин
Сьогодні В'ятрович має з'явитися до суду 07:00
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання 08:00
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya
Креативний підхід: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів 17:28
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok