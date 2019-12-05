Бійка в Раді: опубліковано нецензурне листування "слуги народу" Гео Лероса з Іриною Верещук

Стали відомі подробиці листування в чаті "слуг народу" Sluga Speakers, після якої депутат Максим Бужанський побився з однопартійцем Гео Леросом. Листування опублікував пранкер "Джокер" в Telegram.

Листування стосувалася походу Верещук на телеканал NewsOne всупереч розпорядженням фракції, з приводу чого Лерос сильно обурився.

Раніше частину цього листування сфотографувало видання "Букви". Там обговорювалися законопроекти, розглянуті сьогодні. В цьому контексті йшлася і письмова суперечка Ірини Верещук і Гео Лероса.

"Якщо дозволите, то просила б без матів писати, пан Гео, а посміємося завтра, гаразд?" – написала Верещук.

"Нех*й робити", - відповів Лерос.

"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решту – все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", – написала йому Верещук.

У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру.



"У мене щільний графік, років через 8 давай", – написав він, звертаючись до жінки на "ти".

При цьому Леросу 30 років, а Верещук - на десять років його старше.

15 листопада Верещук вирішила скласти повноваження представника Кабінету Міністрів у парламенті.



Крім того, у зв'язку з частими порушеннями депутатами етики поведінки, "Слуга народу" мають намір розробити власний етичний кодекс.