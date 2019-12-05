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05 декабря 2019, четверг, 13:18 166
Верховная Рада и партии 2019-12-05T13:23:53+02:00
Українські Новини
В Раде из-за женщины подрались депутаты от "Слуги народа"

В Раде из-за женщины подрались депутаты от "Слуги народа"

Ирина Верещук, Верховна Рада, Разумков, Гео Лерос, Максим Бужанский
Потасовка между депутатами. Скриншот прямой трансляции с Верховной Рады
Потасовка между депутатами. Скриншот прямой трансляции с Верховной Рады

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский поругался с депутатом Гео Леросом из-за оскорбления депутата Ирины Верещук в чате фракции "Слуга народа" на заседании парламента (все - "Слуга народа").

Об этом сообщила журналистам Верещук, передают Українськi Новини.

"Это действительно имеет место у нас в чате. Почему-то некоторые коллеги думают, что это разрешено. Я не могу себе такого позволить. Я попросила, чтобы он сегодня пришел и попросил извинения, потому что матом ни к кому не позволено обращаться, тем более к женщинам... Я списываю на специфическое чувство юмора, когда он мог неоднократно позволить к коллегам по фракции говорить матом или обижать, и не только. И на ток шоу, мы знаем, он часто позволяет себе. Мы не хотим, чтобы так происходило", - сказала она.

Ранее на заседании Рады Бужанский и Лерос начали ругаться в углу зала, другие депутаты скандировали "драка", а председатель парламента Дмитрий Разумков делал замечания и призывал вернуться на свои места.

После замечаний спикера парламентарии разошлись.

Верещук отрицает, что произошла драка, и добавляет, что ранее просила извиниться Лероса и обращалась по данному поводу к председателю фракции Давиду Арахамии.

Депутат хочет, чтобы Лерос принес ей извинения за оскорбления публично.

Как сообщали Українські Новини, 15 ноября Верещук решила сложить полномочия представителя Кабинета Министров в парламенте. 

В связи с частыми нарушениями депутатами этики поведения, "Слуга народа" намеренны разработать собственный этический кодекс.

Больше новостей о: Ирина Верещук Верховна Рада Разумков Гео Лерос Максим Бужанский

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