В Раде из-за женщины подрались депутаты от "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский поругался с депутатом Гео Леросом из-за оскорбления депутата Ирины Верещук в чате фракции "Слуга народа" на заседании парламента (все - "Слуга народа").

Об этом сообщила журналистам Верещук, передают Українськi Новини.

"Это действительно имеет место у нас в чате. Почему-то некоторые коллеги думают, что это разрешено. Я не могу себе такого позволить. Я попросила, чтобы он сегодня пришел и попросил извинения, потому что матом ни к кому не позволено обращаться, тем более к женщинам... Я списываю на специфическое чувство юмора, когда он мог неоднократно позволить к коллегам по фракции говорить матом или обижать, и не только. И на ток шоу, мы знаем, он часто позволяет себе. Мы не хотим, чтобы так происходило", - сказала она.

Ранее на заседании Рады Бужанский и Лерос начали ругаться в углу зала, другие депутаты скандировали "драка", а председатель парламента Дмитрий Разумков делал замечания и призывал вернуться на свои места.

После замечаний спикера парламентарии разошлись.

Верещук отрицает, что произошла драка, и добавляет, что ранее просила извиниться Лероса и обращалась по данному поводу к председателю фракции Давиду Арахамии.

Депутат хочет, чтобы Лерос принес ей извинения за оскорбления публично.

Как сообщали Українські Новини, 15 ноября Верещук решила сложить полномочия представителя Кабинета Министров в парламенте.

В связи с частыми нарушениями депутатами этики поведения, "Слуга народа" намеренны разработать собственный этический кодекс.