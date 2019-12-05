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05 грудня 2019, четвер, 18:21 22
Політика 2019-12-05T20:00:03+02:00
Українські Новини
Рада відмовилася призначити "слугу народу" Ясько головою міжнародного комітету

Рада відмовилася призначити "слугу народу" Ясько головою міжнародного комітету

Верховна Рада, Рада 9 скликання, Богдан Яременко, Єлизавета Ясько
Єлизавета Ясько. Фото: Lisa Yasko/Facebook
Єлизавета Ясько. Фото: Lisa Yasko/Facebook

Верховна Рада відмовилася призначити голову української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, депутата Єлизавету Ясько головою комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка (обидва - фракція "Слуга народу").

За ухвалення проекту постанови №2534 проголосували 186 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко ("Слуга народу") зазначив, що Яременко подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Зокрема, проект постанови підтримали 174 депутатів від "Слуги народу", сам Яременко також голосував "за". Крім того, Рада призначила депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка членом комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин замість Івана Калаура ("Слуга народу"), якого парламент призначив членом комітету з питань правової політики.

Як повідомляли Українські Новини, 2 грудня "Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру депутата Ясько на посаду голови міжнародного комітету Ради замість Яременка.

11 листопада, "Слуга народу" заявила про намір підтримати відставку Яременко з посади голови міжнародного комітету.

Крім того, Яременко звільнився за власним бажанням через секс-скандал: він знімав повію у Верховній Раді за 100$ в годину.

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