"Слуга народа" определилась с кандидатурой вместо скандального главы международного комитета Яременко

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде определила кандидатуру депутата Елизаветы Ясько на должность председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству вместо Богдана Яременко.

Об этом первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сказал журналистам в понедельник, передают Українськi Новини.

За назначение председателя комитета должен проголосовать парламент.

"Есть предложение, чтобы председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества была Елизавета Ясько и, соответственно, мы сейчас будем готовить проект постановления, направлять в Регламентный комитет", - сказал Корниенко.

Он отметил, что заседание регламентного комитета состоится в среду, и, если на заседании проект примут, в четверг-пятницу, он будет на рассмотрении в Верховной Раде. Корниенко отметил, что есть потенциал назначения Ясько на указанную должность до конца текущей недели.

Кроме того, Корниенко надеется, что 3 декабря депутатов Антона Полякова и Анну Скороход будут окончательно исключены из "Слуги народа".

Как сообщали Українськi Новини, сегодня "Слуга народа" обсуждает отставку Яременко и запуск рынка земли, у фракции было 3 кандидата на его замену.

Зеленский же сказал, что внимательно следит за ситуацией.