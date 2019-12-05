"Слуги народу" поїдуть навчатися в США

Обрані вперше депутати Верховної Ради мають намір пройти навчання в Сполучених Штатах Америки в 2020 році, після того, як вони вже пройшли навчання у Трускавці, яке обійшовся в 10 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії "Слуга народу", передають Українські Новини.

"Вже з наступного року народні депутати будуть проходити спеціальне навчання в США за програмою американського Конгресу "Open Word". Американці запрошують депутатів від усіх фракцій. Єдина умова - це мають бути нардепи, вперше обрані до Верховної Ради. Тобто в США полетять більш як 300 парламентаріїв", - написано в ньому.

З посиланням на слова заступника голови фракції "Слуга народу" в Раді Євгенії Кравчук зазначається, що депутатам важливо вивчити досвід американських інститутів.

"Ми хочемо перейняти досвід сильних інститутів. Щоб такою ж сильною і надійною стала і Україна", - наголосив Кравчук.

Як повідомляли Українські Новини, навчання депутатів "Слуги народу" в Трускавці пройшло з 29 липня по 4 серпня.

Також лідер політичної партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко заявив про намір провести "Трускавець-2" для народних обранців, зокрема, щоб дати їм знання з цифрової грамотності.