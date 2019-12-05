Телеканал Угорщини у своєму сюжеті назвав анексований Крим територією Росії

Угорський телеканал "M" в одному зі своїх сюжетів окреслив територію анексованого Криму, як належить Росії. Оприлюднено відео на Facebook-сторінці каналу.

Телеканал показав сюжет з Криму, позначивши його частиною Росії. Канал також транслюється і на українське Закарпаття. У рубриці "Без коментарів" телеканал показав азовське узбережжя Криму, на яке викинуло сотні медуз.

Опис під відео "Krím-Félsziget, Oroszország — 2019. November 27" перекладається як "Півострів Крим, Росія — 2019. 27 листопада". Сюжет транслювали 29 листопада.

M1 працює з 1957 року. У 2015 році він був перезапущений як 24-годинний канал новин.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заперечував анексію Криму Росією.

Після чого, в Казахстані художник порівняв Токаєва з ослом після його заперечення про анексію Криму.

Також компанія Apple внесла правки в карти своєї продукції. Тепер окупований Росією Крим і всі міста півострова будуть відзначені російськими на Iphone і інших гаджетах Apple.