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04 декабря 2019, среда, 18:20 151
Внешняя политика 2019-12-04T19:00:03+02:00
Українські Новини
Президент Казахстана отрицает аннексию Крыма Россией: в МИДе Укрианы отреагировали

Президент Казахстана отрицает аннексию Крыма Россией: в МИДе Укрианы отреагировали

МИД, Украино-российские отношения, Казахстан, Аннексия Крыма, Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: instagram.cоm/tokayev_online
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: instagram.cоm/tokayev_online

Украина обеспокоена отрицанием Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым аннексии Крыма Россией.

Об этом говорится сообщении Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на слова официального представителя МИДа Екатерины Зеленко.

"Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева относительно отрицания аннексии украинского Крыма Россией", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.

В то же время, Украина считает, что слова Президента Казахстана противоречат принципам украинско-казахстанских отношений, основанных на доверии, уважении независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 27 марта 2014 года.

По словам Зеленко, особенно обидно, что такие слова Президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкским заключительным актам, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств.

В сообщении отмечается, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

Токаев в интервью Deutsche Welle в преддверии своего визита в Германию, запланированного на 5-6 декабря, сказал, что не называет то, что произошло в Крыму, аннексией.

"Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал он.

При этом он отметил, что у Казахстана абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Россией.

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