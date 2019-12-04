Президент Казахстана отрицает аннексию Крыма Россией: в МИДе Укрианы отреагировали

Украина обеспокоена отрицанием Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым аннексии Крыма Россией.

Об этом говорится сообщении Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на слова официального представителя МИДа Екатерины Зеленко.

"Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева относительно отрицания аннексии украинского Крыма Россией", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.

В то же время, Украина считает, что слова Президента Казахстана противоречат принципам украинско-казахстанских отношений, основанных на доверии, уважении независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 27 марта 2014 года.

По словам Зеленко, особенно обидно, что такие слова Президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкским заключительным актам, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств.

В сообщении отмечается, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

Токаев в интервью Deutsche Welle в преддверии своего визита в Германию, запланированного на 5-6 декабря, сказал, что не называет то, что произошло в Крыму, аннексией.

"Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал он.

При этом он отметил, что у Казахстана абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Россией.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар выступает за расследование высказываний председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина об угрозах выхода областей из состава Украины.

27 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко отреагировал на то, что Apple в приложении "Погода" называет Крым российской территорией,