В Казахстане художник сравнил Токаева с ослом после его отрицания об аннексии Крыма

Речь Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева об отрицании аннексии Крыма Россией, вызвала бурные реакции в социальных сетях и обеспокоила не только Украину, но и самих жителей Казахстана. После речи Токаева о Крыме, казахстанский художник пришел под посольство Украины в Нур-Султане и принес извинения от всего Казахстана. Об этом передает "Радио Азаттык".

5 декабря художник Асхат Ахмедьяров пришел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке "Вибачте за нього" и изображением головы осла. Издание передает, что активиста практически сразу схватили сотрудники специализированной службы охраны.

Охрана не позволила художнику развернуть плакат под стенами посольства. Его не задерживали, но плакат забрали. Представители посольства отказались комментировать происшествие журналистам.

Позднее, на своей странице в Facebook художник написал, о том, чо ему не дали провести одночный пикет у посольства Украины, отметив что хотел принести ("наши") извинения, то есть от всего народа Казахстана за речь главы государства об аннексии Крыма Россией.

Скриншот:facebook.com/artaskhat

Надпись на плакате Ахмедьярова, вероятнее всего, является отсылкой к заявлению главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, который, комментируя слова Токаева применил крымско-татарскою пословицу "Dedelerımız говорится edı: eşekten at olmaz" ("Наши деды говорили: осел не станет лошадью").

Скриншот:facebook.com/dogrujol

Как сообщали Українські Новини, 27 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко отреагировал на то, что Apple в приложении "Погода" называет Крым российской территорией.

Также непобедимый украинский боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к аннексии Крыма. Он рассказал, что после аннексии посещать Крым стало неудобно.