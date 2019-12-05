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05 грудня 2019, четвер, 17:05 11
Політика 2019-12-05T17:15:44+02:00
Українські Новини
Проект підозри Звіробій про погрози вбивством Зеленському передали до ГПУ

Проект підозри Звіробій про погрози вбивством Зеленському передали до ГПУ

Маруся Звіробій, підозра, ДБР, ГПУ
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до Генеральної прокуратури проєкт підозри волонтеру Марусі Звіробій про можливу загрозу вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

Про це журналістам повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

З його слів, у справі про можливу загрозу вбивством щодо Зеленського до Генпрокуратури направлено два проєкти підозри.

Один стосується Звіробій, другий - депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність").

Також Труба повідомив, що в межах справи Зеленського не допитували слідчі й у нього немає жодного статусу у справі.

Як повідомляли Українські Новини, 26 листопада ДБР передало в Генеральну прокуратуру проект підозри Федини. Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата.

Раніше депутат від партії Порошенка "Солідарність" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій в прямому ефірі обговорювали варіанти загибелі президента Зеленського.

А після обшуків СБУ Звіробій повторила загрозу підірвати Зеленського.

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