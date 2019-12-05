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05 грудня 2019, четвер, 15:40 10
Життя 2019-12-05T17:45:02+02:00
Українські Новини
Виробники випустили розширення для Google, яке показує приховані лайки в Instagram

Виробники випустили розширення для Google, яке показує приховані лайки в Instagram

Instagram, Лайки в Instagram, Лайки, Facebook
Соціальні мережі. Instagram.Фото: pixabay.
Соціальні мережі. Instagram.Фото: pixabay.

Після того, як в листопаді Instagram вирішив спробувати на випробувальній основі приховувати лайки під постами користувачів, на даний момент в мережах з'явилося спеціальне розширення для Google Chrome, яке показує приховані лайки в соціальній мережі. Про це передає Socialinsider.

 

Great news! Socialinsider is bringing back Instagram likes and comments. ❤️😍✨Download the FREE Chrome extension👏: https://t.co/w1gMzzAoce

— Socialinsider (@socialinsiderio) 21 листопада 2019 р.

 

Зокрема, подібна програма після установки дозволить користувачам бачити кількість лайків та коментарів поруч з кожним записом. Оскільки це браузерне розширення, воно працює тільки в веб-версії Instagram.

Завантажити розширення можна безкоштовно по посилання.

Издане TechCrunch протестували програму і підтвердили, що вона працює.

"На сервери Socialinsider не надсилається жодних даних", — розповіли виданню в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Facebook також прийняв рішення спробувати приховувати лайки під остами користувачів.

Крім того, адміністрація Instagram заявила про наміри обмежити перегляд постів про дієти і пластичних операціях для підлітків.

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