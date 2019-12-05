Виробники випустили розширення для Google, яке показує приховані лайки в Instagram

Після того, як в листопаді Instagram вирішив спробувати на випробувальній основі приховувати лайки під постами користувачів, на даний момент в мережах з'явилося спеціальне розширення для Google Chrome, яке показує приховані лайки в соціальній мережі. Про це передає Socialinsider. Great news! Socialinsider is bringing back Instagram likes and comments. ❤️😍✨Download the FREE Chrome extension👏: https:\/\/t.co\/w1gMzzAoce — Socialinsider (@socialinsiderio) 21 листопада 2019 р. Зокрема, подібна програма після установки дозволить користувачам бачити кількість лайків та коментарів поруч з кожним записом. Оскільки це браузерне розширення, воно працює тільки в веб-версії Instagram. Завантажити розширення можна безкоштовно по посилання. Издане TechCrunch протестували програму і підтвердили, що вона працює. "На сервери Socialinsider не надсилається жодних даних", — розповіли виданню в компанії. Як повідомляли Українські Новини, раніше Facebook також прийняв рішення спробувати приховувати лайки під остами користувачів. Крім того, адміністрація Instagram заявила про наміри обмежити перегляд постів про дієти і пластичних операціях для підлітків.