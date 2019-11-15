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15 ноября 2019, пятница, 10:04 65
Жизнь 2019-11-15T10:05:34+02:00
Українські Новини
Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки под постами

Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки под постами

Instagram, Лайки в Instagram, Лайки, Посты
Instagram. Фото: pixabay
Instagram. Фото: pixabay

Соцсеть Instagram в тестовом режиме начала скрывать количество лайков под постами своих пользователей.

Об этом Instagram сообщил в своем блоге в Twitter.

"С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами", — сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Instagram начал скрывать количество лайков на постах в нескольких странах, включая Австралию и Японию, чтобы "снять давление" на пользователей.


Кроме того, Facebook запустил функцию, которая не позволит пользователям видеть количество отметок "мне нравиться" на страничке другого человека. 

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