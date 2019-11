Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки под постами

Об этом Instagram сообщил в своем блоге в Twitter.

"С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами", — сказано в сообщении.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2