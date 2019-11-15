Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки под постами

Соцсеть Instagram в тестовом режиме начала скрывать количество лайков под постами своих пользователей.

Об этом Instagram сообщил в своем блоге в Twitter.

"С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами", — сказано в сообщении.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Как сообщали Українські Новини, Instagram начал скрывать количество лайков на постах в нескольких странах, включая Австралию и Японию, чтобы "снять давление" на пользователей.



Кроме того, Facebook запустил функцию, которая не позволит пользователям видеть количество отметок "мне нравиться" на страничке другого человека.